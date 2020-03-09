İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü
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İtalya, Dünya

İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü

İtalya'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

09.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:42

İtalya'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.View on euronews

İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü
Kaynak: Euronews.com

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İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü

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