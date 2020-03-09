İtalya'da Covid-19 tedbirlerine karşı cezaevinde isyan çıktı: 6 mahkum öldü
İtalya'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.
09.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:02
İtalya'daki cezaevlerinde koronavirüse (Covid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.
Ülkede giderek etkisini artıran Covid-19'un hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com