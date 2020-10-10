İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki

10.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:37
İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki

Çekimleri İtalya'nın başkenti Roma'da süren Görevimiz Tehlike 7 filmi, Covid-19 hastalarının da tedavi edildiği bir hastanenin set olarak kullanılması üzerine tartışmalara neden oldu.

Çekimleri İtalya'nın başkenti Roma'da süren Görevimiz Tehlike 7 filmi, Covid-19 hastalarının da tedavi edildiği bir hastanenin set olarak kullanılması üzerine tartışmalara neden oldu.

Sapienza Üniversitesi'ne bağlı Policlinico Umberto I hastanesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise ile birlikte yaklaşık 180 kişilik film ekibinin, set ekipmanları ve kamyonlarının "kaos" yarattığından şikayet ediliyor.

Policlinico Umberto I hastanesinde halen yaklaşık 140 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Sağlık personeli ve sendikalar, film setinin Covid-19 hastalarına ayrılan asansörlere yaklaşık 10 metre mesafede kurulduğunu, bu durumun "kabul edilemez bir karışıklık yarattığını" söylüyor.

"Covidli hastaların yakınında bile film çalışanları var"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, özellikle başrol oyuncuları Tom Cruise ve Hayley Atwell'i görmek isteten hayranların hastane önünde toplanması da sıkıntı yaratıyor.

La Repubblica gazetesine konuşan bir sağlık çalışanı, "Geçen sabah durum gerçekten kaotikti, film ekibi tüm hastaneye yayılmıştı, aralarında Covid-19 hastalarının da olduğu sedyelerin yakınında bile film operatörleri vardı" dedi.

Sağlık çalışanı, Umberto I polikliniğinin Lazio bölgesinde Covid-19 tedavisi için kullanılan birkaç önemli hastaneden biri olduğunu vurguladı ve "Salgın eğrisinin yükselmekte olduğu bu dönemde bir Hollywood sinema ekibini ağırlama izni verilmiş olması vahim" diye konuştu.

Öte yandan hastanenin Genel Müdürü Vincenzo Panella eleştirileri reddederek "Çekimler elbette Covid departmanlarında yapılmıyor. İdari bina kullanılıyor" dedi.

"Hastane kuşatma altında"

La Repubblica gazetesi ise hastanenin film ekibinin "kuşatması altında olduğu" yorumunu yaptı. Gazete, "Bilgi istemek amacıyla ana giriş salonuna girebilmek için yüzden fazla koruma görevlisi ve yapım sorumlusu-teknik ekip ordusunun arasından geçmek gerektiğini", hasta yakınlarının da bundan şikayetçi olduğunu yazdı.

Cisl sendikasından Roberto Chierchia da "Sinema çalışanlarının araçları acil servis girişinin yanına konumlandırıldı. Ne gibi güvenlik tedbirleri alındı?" diye tepki gösterdi. Chierchia, filmin ismine atıfla "Gerçek görev, Romalılar ve sağlık çalışanları için pandeminin iyi yönetilmesini garanti etmektir" dedi.

Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya çekimlerinin geçen Şubat ayında Venedik'te yapılması planlanıyordu. Ancak koronavirüs krizi nedeniyle Venedik'teki çekimler iptal edilmişti.

Roma'daki çekimlerin kente 18 milyon Euro gelir getirmesi, belediyenin kasasına da 1.1 milyon Euro girmesi bekleniyor.


haberler.com/haber/2020/10/10/italya-da-covid-19-hastanesinde-gorevimiz-teh-2-13658692_o.jpg"/>


Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Avrupa ülkesi olan İtalya'da Şubat sonundan bu yana 343 bin 770 vaka ve 36 bin 111 ölüm kayıtlara geçti. Son bir günde ise 5 bin 372 yeni vaka ve 28 ölüm meydana geldi.

Günlük vaka ve can kayıplarının Mart sonunda rekor seviyelere ulaştığı ülkede, sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin de etkisiyle Haziran sonu-Temmuz başında yeni vaka ve ölümler ile yoğun bakımdakilerin sayısı en düşük seviyelere gerilemişti. Ancak, Ağustos ayından itibaren salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmesi ve son günlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine, geçen hafta içinde açık havada da maske kullanılması gibi ek tedbirler devreye girdi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hatice Çarpar Merve Boluğur Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Falcao Eddie Newton Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Fatih Hatay Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:41:50. #1.14#
title