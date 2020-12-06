İtalya'da Covid-19'a bağlı ölümler 60 bini aştı
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İtalya'da Covid-19'a bağlı ölümler 60 bini aştı

06.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:06
İtalya'da Covid-19'a bağlı ölümler 60 bini aştı

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 564 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 78'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 564 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 78'e yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 163 bin 550 test yapıldığı ve 18 bin 887 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 728 bin 878'ye ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 564 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 60 bin 78'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 186 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtirken, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 755 bin 306'ya yükseldiğini aktardı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısındaki düşüş 9 gündür devam ediyor. Salgına ayrılan yoğun bakım yataklarının 63'ünün daha boşaldığı ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 454'e düştüğü belirtildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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