İtalya'da Corona Virüsüyle Günlük Yaşam
Corona salgını tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken, gözler artık Avrupa'da özellikle de İtalya'da.
18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Corona salgını tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken, gözler artık Avrupa'da özellikle de İtalya'da. Salgın İtalya'da günlük hayatı nasıl etkiliyor? Yönetim salgına karşı ne tür önlemler alıyor? Ülke genelinde panik havası hakim mi? Tüm bu soruları Milano'da görev yapan Aylin Menkü'ye sorduk
Kaynak: DailyMotion.com