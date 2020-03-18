İtalya'da Corona Virüsüyle Günlük Yaşam Corona salgını tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken, gözler artık Avrupa'da özellikle de İtalya'da.

Corona salgını tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken, gözler artık Avrupa'da özellikle de İtalya'da. Salgın İtalya'da günlük hayatı nasıl etkiliyor? Yönetim salgına karşı ne tür önlemler alıyor? Ülke genelinde panik havası hakim mi? Tüm bu soruları Milano'da görev yapan Aylin Menkü'ye sorduk