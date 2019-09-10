İtalya'da Conte liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı

10.09.2019 21:15

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentonun üst kanadında yapılan oylamada güvenoyu almayı başardı. Böylece ülkede uzun süredir devam eden hükümet krizi aşılmış oldu.



Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almıştı. Euronews.com'da Görüntüle