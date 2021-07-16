İtalya'da çocuklara istismarda bulunan bir rahip ev hapsine alındı
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İtalya'da çocuklara istismarda bulunan bir rahip ev hapsine alındı

İtalya'da çocuklara istismarda bulunan bir rahip ev hapsine alındı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da Katolik bir rahip çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla ev hapsine alındı.

İtalya'da Katolik bir rahip çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla ev hapsine alındı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano Piskoposluğuna bağlı çalışan 29 yaşındaki bir rahibin, şubat 2020-mayıs 2021 döneminde görev bölgesi olan Busto Garolfo kasabasında yaşları 10 ila 16 arasında değişen en az 5 çocuğa istismarda bulunduğu belirtildi.

Çocuklara yönelik istismarın, rahibin evinde gerçekleştiği ifade edildi.

Ailelerin şikayeti üzerine başlayan soruşturma kapsamında Don Emanuele Tempesta isimli rahibin önce gözaltına alındığı ardından da ön tetkik hakiminin kararıyla tedbirli olarak ev hapsine alındığı kaydedildi.

Milano Piskoposluğu da olayı şaşkınlık ve acıyla kabul ettiğini, konuya ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılmasını taahhüt ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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