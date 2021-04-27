İtalya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı

İtalya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da Katolik rahip, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalya'da Katolik rahip, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki Enna Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasında, rahip çocuklara yönelik cinsel istismara karıştığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve tedbiren ev hapsine konuldu.

Katolik din adamının, Enna vilayetine bağlı Piazza Armerina kasabasında rahiplik görevi sırasında kendisine emanet edilen çocuklara yönelik cinsel istismarda ve tacizde bulunduğu belirtildi.

Rahibin istismarına ilişkin Aralık 2020'de bir gencin yetkililerden yardım talebi bulunduğu aktarıldı.

Enna Cumhuriyet Savcılığının, elde edilen bulgular doğrultusunda başka çocukların da bu rahibin cinsel istismarına maruz kalmış olma ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

Taciz mağduru genç, Papa Franciscus'a mektup yazdı

La Stampa gazetesinin haberine göre, Giuseppe Rugolo isimli rahibin, kurbanı olan bir gencin ihbarı üzerine inceleme başlatıldığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu taciz mağduru gencin daha önce yardım için Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da mektup yazdığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:40:28. #1.16#

title