İtalya'da cep telefonu ve internet bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı

İtalya'da hükümet, özellikle de gençler arasında cep telefonları ve artan internet bağımlılığını önleme ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı, "nomofobia" olarak da adlandırılan cep telefonundan mahrum kalma fobisinin yanı sıra mesajlaşma uygulamalarına ve sosyal medya platformlarına erişememe endişesine çözüm bulmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle