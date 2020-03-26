İtalya'da can kaybı 8 bin 165'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.
26.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:22
İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com