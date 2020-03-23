İtalya'da can kaybı 6 bini geçti
İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.
23.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:54
İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com