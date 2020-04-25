İtalya'da caddeler kar makinesiyle dezenfekte edildi İtalyan yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Alpler bölgesinde bulunan şehirleri, kar makinesi kullanarak dezenfekte etmeye çalışıyor

İtalya'da yetkililer ülkenin kuzeyindeki Alpler bölgesinde bulunan şehirleri kar makinesi kullanarak dezenfekte etmeye çalışıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden önce yapılan işlemde kamyonların arkasına yerleştirilen dev kar makineleriyle Val Gardena kentinin yolları ve duvarlarına tonlarca dezenfektan sıkıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada suyla hidrojen peroksit karışımı kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle