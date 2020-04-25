İtalya'da caddeler kar makinesiyle dezenfekte edildi
İtalyan yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Alpler bölgesinde bulunan şehirleri, kar makinesi kullanarak dezenfekte etmeye çalışıyor
25.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:51
İtalya'da yetkililer ülkenin kuzeyindeki Alpler bölgesinde bulunan şehirleri kar makinesi kullanarak dezenfekte etmeye çalışıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden önce yapılan işlemde kamyonların arkasına yerleştirilen dev kar makineleriyle Val Gardena kentinin yolları ve duvarlarına tonlarca dezenfektan sıkıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada suyla hidrojen peroksit karışımı kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com