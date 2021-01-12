İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası
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BBC

İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası

12.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:38
İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası

İtalya'da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcı cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Roma'daki Termini tren istasyonunda geçen yıl ağustos ayında yaşanan olayda, seyyar satıcılık yapan 30 yaşındaki I.B., trenden indikten sonra yakınlarını bekleyen bir kadına yaklaştı.

ÖPÜP HIZLICA UZAKLAŞTI

Önce kadına kartpostal satmaya çalışan I.B., bunu reddetmesinin ardından kadının maskesini indirerek dudaklarından öptü ve hızla uzaklaştı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

İsmi açıklanmayan kadın bağırarak yardım istedi ve istasyondaki güvenlik güçlerine cinsel saldırıya uğradığını, koronavirüs kapmaktan da korktuğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

CİNSEL SALDIRIDAN MAHKUM EDİLDİ

Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero'nun haberine göre kaçmaya çalışırken yakalanan I.B gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden I.B. kadına yalnızca kartpostal satmaya çalıştığını iddia etti. Ancak tutuklanması sonrası yargılandı ve kapalı devre video kayıtlarının da incelenmesiyle cinsel saldırıdan mahkum edildi.

BBC
Haber Yorumları (2)
IHTIYAR: Askı ugruna bazu seyleri goze almus loo, helal olsun beya
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DİDEM (SÜPER): Off nasıl güzel bir haber düşünsene öyle kendi halinde metro istasyonunda iskeleye feribotun yanaşmasını bekliyorsun, o da ne bir seyyar satıcı 40''ına merdiven dayamış diplomasız, maaşsızi, sigortasız ve bekar muhtemelen dedesiyle nenesiyle yaşıyor ve çocuğu yok yılların yalnızlığı ile libidosu havaya kalkmış vaziyette geziyor derken sana yaklaşıyor ve gözlerine bakarak hipnoz ediyor sen daha ne olacağını düşünürken maskeyi indirip french kissi yapıştırıp diplomasız bademcik ameliyatını icra ed
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