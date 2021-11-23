İtalya'da bir hastanın "yardımla hayatına son verilmesi" talebi onaylandı

İtalya'da 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın "tıbbi yardımla hayatına son verme" talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylandı.

İtalyan basınına yansıyan haberler e göre, ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneği, bugün yaptığı açıklamayla, bir kamyon şoförünün yardımla hayatına son verme talebinin, Marche bölgesi sağlık makamları nezdindeki etik kurul tarafından 13 aylık incelemenin ardından kabul edildiğini duyurdu.

Boynundan aşağısı 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası felç olan 43 yaşındaki kamyon şoförü, söz konusu kararı, "Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum." sözleriyle değerlendirdi.

Bu arada, Luca Coscioni Derneğinin eş başkanı Mina Welby, bu karardan sonra buna yönelik yasal düzenlemenin bir an önce yapılması, parlamenterlerin bu konuyu görüşmeyi daha fazla ertelememesi gerektiğini söyledi.

İtalya Episkoposlar Konferansı Başkanı Perugia Başpiskoposu Gualtiero Bassetti ise kısa süre önce yardımla insan hayatına son verilmesine yönelik tartışmaları eleştirmişti.

Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da alınan bu karar, bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin önünü açmıştı.

Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayata son verme taleplerinin bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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