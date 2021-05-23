İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı

İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Piemonte bölgesindeki Mottarone dağında ormanlık alandan geçen teleferik, ilk belirlemelere göre taşıyıcı kablonun kopması sonucu düştü.

İlk yardım birimleri olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ağır yaralandığını açıkladı. Yaralı iki çocuk helikopter ambulansla Torino kentinde hastaneye kaldırıldı.

Maggiore Gölü'nden kalkan teleferiğin, yaklaşık 1.500 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine 300 metre kala düştüğü açıklandı.

Teleferiğin düştüğü alanın ormanlık ve erişimi zor bir bölge olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında güçlüklerle karşılaşıldığı belirtiliyor.

Bir kurtarma görevlisi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, teleferik kabinini "kağıt gibi buruşmuş" halde bulduklarını söyledi.

Mottarone teleferiği, Covid salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra 24 Nisan'da yeniden kullanıma açılmıştı.

Altyapı Bakanı Enrico Giovannini, olayla ilgili bir inceleme komisyonu kurulacağını ve tesiste geçmişte yapılan kontrollerin de inceleneceğini açıkladı.

1970 yılında açılışı yapılan teleferik, göl kıyısı ile dağın zirvesi arasında yaklaşık 20 dakika süren bir yolculuk için kullanılıyordu.

İtalyan basınındaki bilgilere göre teleferikte 2014-2016 yılları arasında geniş kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştı. Bakım çalışmaları 4 milyon euro'ya mal olmuştu.

İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı
BBC
İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da facia! Düşen teleferik nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da 'ölüm ambulansı': Hastaları öldürüp cenazeden para kazanan ambulans görevlisine ömür boyu hapis
İtalya'da 'ölüm ambulansı': Hastaları öldürüp cenazeden para kazanan ambulans görevlisine ömür boyu hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:18:01. #1.11#

title