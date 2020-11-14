İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu

14.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:55
İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu

İtalya'da bir bakımevi, burada kalanların koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşup, sarılabilmeleri için cam ve naylon paravandan oluşan bir ziyaret odası oluşturdu.

İtalya'da bir bakımevi, burada kalanların koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşup, sarılabilmeleri için cam ve naylon paravandan oluşan bir ziyaret odası oluşturdu. Odanın adı da 'sarılma odası' olarak koyuldu. 

İtalya'nın Veneto bölgesinde bulunan Domenico Sartor bakımevi, koronavirüs salgını sırasında bakımevin sakinlerinin koronavirüs bulaşma riski olmadan sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşabilmeleri ve sarılabilmeleri için 'sarılma odası' oluşturdu. Bakımevinde hayata geçirilen 'Sınırlar olmadan duygular' projesi kapsamında cam ve naylondan oluşan bir ziyaret odası oluşturuldu. Bu sayede bakımevi sakinleri, kendilerini ziyarete gelen yakınları ile salgın sırasına güvenli bir şekilde konuşup, sarılabiliyor. Ayrıca bakımevi ziyaretçilerinin, İtalyanca 'stanza degli abbracci' olarak adlandırılan 'sarılma odasına' girmeden önce katı hijyen ve güvenlik taramasından geçtiği ve maske takan ziyaretçilerin küçük gruplar halinde içerdiği alındığı ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan bir bakımevi sakininin, "Nihayet kızıma tekrar sarılabildim. Haftalardır görüntülü aramalardan sonra bu bir rüya gibiydi. Uzun süredir özlediğim bir temastı bu" ifadelerini kullandığı belirtildi.


İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu
İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu
İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu
Koronavirüs: İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hastaneler dolmaya başladı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hastaneler dolmaya başladı
Rusya'da 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 üyesi koronavirüse yakalandı
Rusya'da 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 üyesi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Haydar Akar Nikol Paşinyan Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Emrah İlker Aksum Yıldız Kenter Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Medya Bursa Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 19:02:21. #1.15#
title