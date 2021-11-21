İtalya'da binlerce kişi Yeşil Geçiş sertifikasını protesto etti

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen binlerce kişi, Covid-19'a karşı uygulanan Yeşil Geçiş sertifikasını protesto etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Circus Maximus'ta toplanan binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını ve Yeşil Geçiş sertifikasını uygulamasını protesto etti. Yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği protestoda, Göstericilerin neredeyse tamamının ise maske takmadığı görüldü. Göstericilerin ellerinde, İtalya bayrağının yanı sıra, "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı. İtalyan bayrağının kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinde bir pankartta ise, "Bizim gibi insanlar asla pes etmez" yazıldığı görüldü. Art arda 18'inci haftasına giren gösteriler, başkent Roma'nın yanı sıra Milano'da düzenlendi.

İtalya'da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 15 Ekim'den itibaren tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale getirilen Yeşil Geçiş sertifikası, kişinin aşı olduğunu, son 48 saatte negatif test sonucunu ve kısa süre öncesinde Covid-19 geçirdiğini belgeliyor.

İtalya'da salgının başından bu yana 4 milyon 915 bin 981 kişide Covid-19 tespit edilirken, 133 bin 131 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.