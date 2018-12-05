İtalya'da Benzincide Yangın ve Patlama: 2 Ölü, 17 Yaralı

İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeybatısındaki Rieti kenti yakınlarında bir benzincide çıkan yangın ve meydana gelen patlamada 2 kişi ölürken, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangının ardından patlama meydana geldiği ve olayda 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerden birinin, olay anında yoldan geçen ve yangını görünce müdahale eden itfaiye ekibinden 50 yaşındaki bir itfaiyeci olduğu açıklandı.

Patlamanın benzin istasyonu dışında çevredeki araçlara da büyük zarar verdiği kaydedildi.

Olaydan dolayı benzincinin bulunduğu yolun bir süre trafiğe kapandığı, yangının söndürüldüğü bilgisi verildi.