İtalya'da bazı işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılıyor
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İtalya'da bazı işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün yaptığı açıklamada imalat ve inşaat sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs'tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu.

26.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:57
İtalya'da bazı işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün yaptığı açıklamada imalat ve inşaat sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs'tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu.

Avrupa'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya'da korona tedbirleri gevşetiliyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün yaptığı açıklama ile korona virüs ile mücadelede 2. aşama adını verdikleri planın yol haritasını duyurdu. Başbakan, yaptığı açıklamada imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri 4 Mayıs'ta yeniden açmayı planladıklarını aktarırken, insanların toplu olarak bir arada bulunduğu restoran, bar gibi işletmelerin ise bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı. Conte, okulların ise Eylül ayına kadar kapalı kalacağını duyururken, "Önceliğimiz ekonominin önemli parçaları olan imalat ve inşaat sektörünü 4 Mayıs'tan itibaren faaliyete geçirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan, ihracata yönelik bazı stratejik işletmelerin ise bu hafta açmayı düşündüklerini bildirirken, ihracat yapan firmaların erkenden faaliyete geçmesinin üretim zincirinde hayati önemi olduğuna dikkat çekti. Başbakan, "Karantina ve sokağa çıkma yasaklarını daha fazla uzatamayız. Ülkenin sosyo-ekonomik dokusuna ciddi zarar gelebilir" ifadelerini kullanırken, yeniden faaliyete başlayacak olan şirketlerin sıkı denetimlerden geçeceğini aktardı.

İtalyan Başbakan, son olarak salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi halinde perakendecileri 11 Mayıs'tan, bar ve restoranları ise 18 Mayıs'tan itibaren yeniden faaliyete geçirebileceklerini açıkladı. - ROMA

Kaynak: İHA

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