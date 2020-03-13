İtalya'da bazı bölgeler daha sıkı Kovid-19 tedbirleri isterken, hükümet temkinli yaklaşıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, İtalya, Roma, Güncel

İtalya'da bazı bölgeler daha sıkı Kovid-19 tedbirleri isterken, hükümet temkinli yaklaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü günler geçiren İtalya'da, virüsün yayılmasının en fazla görüldüğü bölgelerin yetkilileri daha sıkı tedbirleri dile getirirken, hükümet bu taleplere şimdilik temkinli yaklaşıyor.

13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:20
İtalya'da bazı bölgeler daha sıkı Kovid-19 tedbirleri isterken, hükümet temkinli yaklaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü günler geçiren İtalya'da, virüsün yayılmasının en fazla görüldüğü bölgelerin yetkilileri daha sıkı tedbirleri dile getirirken, hükümet bu taleplere şimdilik temkinli yaklaşıyor.

Kovid-19 vaka sayısının 15 bin 113'e, ölü sayısının ise 1016'ya yükseldiği ülkede, bu tablo ilave tedbirlerin gündeme gelmesine yol açtı.

Virüsün yayılmasının en fazla görüldüğü Lombardiya, Veneto, Emilia-Romagna bölgelerinin yetkilileri, daha sıkı tedbirler gerektiğini dillendirmeye başladı.

Hükümet ise bu taleplere şimdilik temkinli yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, mücadele ettikleri durumun ciddiyetinin farkında olduklarını belirterek, "Şimdi gelecek sonuçlara bakacağız. Eğer istediğimiz sonuçlar olmazsa, ihtiyaç olması halinde daha cesaret gerektiren kararlar alabiliriz." ifadesini kullandı.

Hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için vatandaşların sorumsuz davranış biçimlerinden kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Lamorgese, şu anda herkesin çok daha sorumlu hareket ettiğini kaydetti.

Çin'den İtalya'ya tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüsün çıktığı ve en çok yayıldığı ülke olan Çin, bu salgından kendisinden sonra en çok etkilenen ülke İtalya'ya teknik destek ekibi ve 31 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin'in Roma Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Şangay kentinden China Eastern hava yollarına ait uçağın dün gece saatlerinde Roma Fiumicino Havalimanı'na geldiği belirtildi.


Çin'in bu yardımında, virüsle mücadele eden 9 kişilik doktor ekibi ve beraberinde getirdikleri 9 solunum cihazı, bu cihazın destek ürünleriyle çok sayıda maske yer aldı.


İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, virüs nedeniyle acil durumdan geçen İtalya'nın yalnız olmadığını, Çin'in bu hareketini dayanışma olarak tanımladıklarını vurguladı.

"Roma, turizm bakımından ciddi acı çekiyor"

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de SKYTG24 kanalına yaptığı açıklamada, kendilerine tıbbi destek malzemesi ve teknik heyet gönderen Çin'e teşekkürlerini iletti.

Başkentlilerin son çıkan iki kanun hükmündeki kararnameyle uygulanmaya başlanan karantinaya iyi şekilde uyum sağladığını söyleyerek, Raggi, "İtalya, ekonomik olarak diz çökmüş durumda. Roma'da turizm sektörüne baktığımızda rezervasyon iptalleri şubat ortasından başladı. Roma, turizm bakımından ciddi acı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Manşet

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