İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişindeki Eğitim Bilgilerini 'Şişirmekle' Suçlanıyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte, özgeçmişini "şişirmekle" suçlanıyor.

Seçimlerin ardından koalisyon hükümeti için anlaşmaya varan 5 Yıldız Hareketi ile Lig partileri, geçen Pazartesi günü hükümet programını ve başbakan adayını cumhurbaşkanına sundu.

Ancak, seçimden 2,5 ay sonra belirlenebilen başbakan adayı Giuseppe Conte'nin ismi daha ilk günden "özgeçmiş skandalına" karıştı.

Roma ve Floransa'daki üniversitelerde hukuk profesörü olarak görev yapan 54 yaşındaki Giuseppe Conte, özgeçmişinde yüksek öğrenimiyle ilgili bilgileri "şişirmekle" suçlanıyor.

Conte, 12 sayfalık özgeçmişinde, "eğitimini ilerlettiği" yüksek öğretim kurumları arasında ABD'deki New York Üniversitesi ve Yale Üniversitesi, Fransa'daki Sorbonne, İngiltere'deki Cambridge gibi kurumları da sayıyor. İlk sıkıntıyı New York Times ortaya çıkardı

Ancak ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, New York Üniversitesi'nden Conte ile ilgili bilgi almak isteyince, "Kayıtlarımızda böyle bir isim yok" cevabıyla karşılaştı.

Üniversitenin sözcüsü, Conte'nin "belki 1-2 günlük bir kurs almış olabileceğini, bu tür kursların katılımcı kayıtlarının tutulmadığını" söyledi.

New York Times'ın haberi üzerine Conte'nin özgeçmişi mercek altına alınırken, özgeçmişinde yer verdiği diğer maddeler de soru işaretleri yarattı.

İtalya'da şaşkınlık ve utançla karşılanan haber, uluslararası camiada da büyük ses getirdi. Siyasi geçmişi bulunmayan, siyaset ve medya dünyasında pek tanınmayan, prestijini akademik kariyeri üzerine kuran başbakan adayının akademik geçmişi didik didik incelenmeye başlandı.

Gazetecilerin soruları üzerine Sorbonne Üniversitesi "Kayıtlarda (Giuseppe Conte) ismine rastlamadık" derken, Cambridge Üniversitesi gizlilik ilkeleri gereği bu konuda resmi açıklama yapmayı reddetti.

Ancak Cambridge'den bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Conte'nin özgeçmişinde yazdığı gibi Eylül 2001'de burada eğitim gördüğüne dair bir kanıt bulunmadığını ancak "üçüncü şahıslar tarafından düzenlenmiş bir kursa katılmış olabileceğini" söyledi.

Conte'nin hukuk alanında eğitim aldığını yazdığı Viyana'daki Internationales Kulturinstitut'ün de hem adının yanlış yazıldığı hem de bu kurumun yalnızca dil eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Conte'nin Malta Üniversitesi'nde ders verdiği iddiası da Times of Malta gazetesi tarafından yalanlandı.

Halen Floransa Üniversitesi'nde ve Roma'daki Luiss Ünivestitesi'nde görevli olan Conte'nin master ve doktorasını nerede yaptığı, nasıl profesör olabildiği konusunda da polemikler yaşanıyor.



"Dünyanın yarısı Giuseppe Conte'den korkuyor"

İtalya'da "özgeçmiş skandalı" olarak isimlendirilen tartışmalar üzerine Conte henüz bir açıklama yapmazken, 5 Yıldız Hareketi basını karalama kampanyası yapmakla suçladı.

Açıklamada, Conte'nin söz konusu uluslararası eğitim kurumlarında yüksek lisans eğitimi aldığını iddia etmediği, "eğitimini güncellediğini ve ilerlettiğini" söylediği vurgulandı.

5 Yıldız'ın blog sitesinde yayımlanan açıklamalarda, kurmak istedikleri "değişim hükümetinin" bazı çevrelerde korku yarattığı iddia edildi ve "Dünyanın yarısı Giuseppe Conte'den korkuyor" denildi.

Geçmişte halk tarafından seçilmemiş kişilerin başbakanlık yapmasını sert şekilde eleştiren 5 Yıldız Hareketi'nin, parlamento üyesi olmayan Giuseppe Conte'yi aday göstermesi hareketin tutarsızlıkla suçlanmasına neden olmuştu.

"Dürüstlük" ve "şeffaflık" ilkelerini şiar edinen 5 Yıldız, şimdi de cv skandalı yüzünden zor durumda.

Sistem karşıtı 5 Yıldız ve Lig partilerinin "değişim hükümeti" adıyla kurmak istediği koalisyon ve başbakan adayları Giuseppe Conte ile ilgili olarak son sözü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella söyleyecek.

Mattarella'nın, baştan da sıcak bakmadığı Conte'ye bu polemiklerin de eklenmesi üzerine itiraz edebileceği belirtiliyor.