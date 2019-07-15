İtalya'da aşırı sağcı şüpheliye düzenlenen baskında füze ele geçirildi

İtalya'nın kuzeyindeki Torino şehrinde polis, evinde çok sayıda makineli tüfek, tabanca ve saldırı silahı bulunduran aşırı sağcı 1 kişiyi tutukladığını açıkladı.

Polis aynı soruşturma kapsamında MATRA tipi havadan-havaya füze bulunduran ve satmaya çalışan biri İtalyan biri İsviçre vatandaşı iki kişiyi daha tutukladı. Euronews.com'da Görüntüle