İtalya'da aşırı sağcı şüpheliye düzenlenen baskında füze ele geçirildi

İtalya'da aşırı sağcı şüpheliye düzenlenen baskında füze ele geçirildi

İtalya'nın kuzeyindeki Torino şehrinde polis, evinde çok sayıda makineli tüfek, tabanca ve saldırı silahı bulunduran aşırı sağcı 1 kişiyi tutukladığını açıkladı

İtalya'da aşırı sağcı şüpheliye düzenlenen baskında füze ele geçirildi

İtalya'nın kuzeyindeki Torino şehrinde polis, evinde çok sayıda makineli tüfek, tabanca ve saldırı silahı bulunduran aşırı sağcı 1 kişiyi tutukladığını açıkladı.

Polis aynı soruşturma kapsamında MATRA tipi havadan-havaya füze bulunduran ve satmaya çalışan biri İtalyan biri İsviçre vatandaşı iki kişiyi daha tutukladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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