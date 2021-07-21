İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi, bir göçmeni öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin Voghera kasabası Belediye Meclis Üyesi Massimo Adriatici'nin, Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin Voghera kasabası Belediye Meclis Üyesi Massimo Adriatici'nin, Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesindeki Voghera kasabasında, Kamu Güvenliğinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Adriatici'nin, dün akşam kasabanın merkezindeki Meardi Meydanı'nda tartıştığı Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Göç ve İslam karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağcı Lig Partisi mensubu Adriatici'nin ilk sorgusunda, Faslı göçmen tarafından yere itildiğini ve bu sırada silahın kazara ateş aldığını öne sürdüğü ifade edildi.

Meşru müdafaa iddiası

Lig Partisi'nden yapılan açıklamada da avukat olan Adriatici'nin kendisini iten 39 yaşındaki Faslı göçmene karşı meşru müdafaada bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Adriatici'nin, göçmen genç bir kızı taciz ederken kızı savunduğu ileri sürüldü.

Adriatici'nin aynı zamanda eski bir polis memuru olduğu ve polis akademisinde ceza hukuku dersleri verdiği belirtildi.

Diğer yandan, merkez solun çatı partisi Demokratik Parti, liderliğini Matteo Salvini'nin yaptığı Lig'e "Meclis üyesinin hareketini kınama" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin