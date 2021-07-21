İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi, bir göçmeni öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi, bir göçmeni öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi, bir göçmeni öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin Voghera kasabası Belediye Meclis Üyesi Massimo Adriatici'nin, Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin Voghera kasabası Belediye Meclis Üyesi Massimo Adriatici'nin, Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesindeki Voghera kasabasında, Kamu Güvenliğinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Adriatici'nin, dün akşam kasabanın merkezindeki Meardi Meydanı'nda tartıştığı Faslı bir göçmeni silahla vurarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Göç ve İslam karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağcı Lig Partisi mensubu Adriatici'nin ilk sorgusunda, Faslı göçmen tarafından yere itildiğini ve bu sırada silahın kazara ateş aldığını öne sürdüğü ifade edildi.

Meşru müdafaa iddiası

Lig Partisi'nden yapılan açıklamada da avukat olan Adriatici'nin kendisini iten 39 yaşındaki Faslı göçmene karşı meşru müdafaada bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Adriatici'nin, göçmen genç bir kızı taciz ederken kızı savunduğu ileri sürüldü.

Adriatici'nin aynı zamanda eski bir polis memuru olduğu ve polis akademisinde ceza hukuku dersleri verdiği belirtildi.

Diğer yandan, merkez solun çatı partisi Demokratik Parti, liderliğini Matteo Salvini'nin yaptığı Lig'e "Meclis üyesinin hareketini kınama" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)
Erdoğan: '(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Neslihan Atagül Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi, bir göçmeni öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:24:17. #1.15#

title