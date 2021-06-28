İtalya'da aşılananların sayısı 50 milyonu geçti
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İtalya'da aşılananların sayısı 50 milyonu geçti

İtalya'da aşılananların sayısı 50 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 50 milyon 89 bin 618 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 50 milyon 89 bin 618 oldu.

Başbakanlıktan paylaşılan verilere göre, nüfusu 60 milyon civarında olan ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 50 milyon 89 bin 618'e ulaştı. Aşılananların 17 milyon 903 bin 365'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu. Böylece bugün itibarıyla ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 33,15'i aşılamada iki dozu da tamamlamış oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, Pfizer/Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

Son 24 saatte 389 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 75 bin 861 testte 389 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 456'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 54 bin 682 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 artarak 127 bin 500'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 839 artışla 4 milyon 76 bin 274'e ulaştı.

Diğer yandan, ülkede hem vaka sayılarındaki düşüş hem de aşılama kampanyasında kaydedilen ilerleme neticesinde Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle bugünden itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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