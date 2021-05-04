İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası "Kovidsiz ada" oldu
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İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası "Kovidsiz ada" oldu

İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası 'Kovidsiz ada' oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Napoli kenti açıklarındaki turistik yerlerden olan Procida Adası'nda ikameti bulunanlar Kovid-19'a karşı aşılandı. Böylece, tüm yerleşik nüfusun aşılamasını tamamlayan ilk İtalyan adası Procida oldu.

Ada'da yaklaşık 6 bin 900 doz aşı yapıldığı ve bunun kayıtlı nüfusun yüzde 92'sini kapsadığı belirtildi.

Aşılama kapsamasının yüksek düzeye ulaşmasının Ada'da virüsün yayılma riskinin düşürülmesine katkı yapacağı kaydedildi.

Procida'nın ardından komşu Ischia Adası'nda da yarından itibaren ada sakinlerine yönelik aşılama çalışmalarının yoğunlaşacağı bildirildi.

İtalyan basınında konuya ilişkin çıkan diğer haberlerde de Procida'dan "Kovidsiz ada" olarak bahsedildi.

Bu arada, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 21 milyon 27 bin 308 oldu. Aşılananların 6 milyon 348 bin 757'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Ülkede 14 aydır devam eden Kovid-19 salgınında, bugüne kadar 121 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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