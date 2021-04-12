İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması

Aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle eleştirilen İtalyan'da, parlamenter Antimafya Komisyonu, ülkenin güney bölgelerinde mafyanın aşı tedarikine müdahale ettiği konusunda endişe duyduklarını açıkladı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle eleştirilen İtalyan'da, parlamenter Antimafya Komisyonu, ülkenin güney bölgelerinde mafyanın aşı tedarikine müdahale ettiği konusunda endişe duyduklarını açıkladı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle eleştirilen Başbakan Mario Draghi hükümetine tepki büyüyor. Ülke genelinde 12 milyondan fazla kişi aşı olurken, aşıların 4.2 milyonunun 80 yaş ve üzeri ; 1,2 milyonunun 70'li, 3.1 milyonunun ise sağlık görevlilerine uygulandığı ifade edildi. 'Diğer' grubunda yer alan kişilere ise 2.4 milyon aşı uygulandı.

"MAFYA AŞI TEDARİKİNE SIZDI"

İtalyan parlamenter Antimafya Komisyonu, ülkenin güney bölgelerinde suç örgütleri ve mafyanın aşı tedarik zincirine sızmış olabileceğini duyurdu. Bu kapsamda 'diğer' grubunda yer alan kişilerden bazılarının mafya aracılığıyla ayrıcalık elde ederek yaş ve sağlık durumu fark etmeksizin aşı olabildikleri konusunda endişelerin arttığı bildirildi.Hükümet aşı tedarikinde mafyanın  parmağı olabileceği iddialarının araştırıldığını kaydetti.

"AŞI VERİLERİNİ TESLİM EDİN" ÇAĞRISI

Antimafya Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Sicilya'nın en güneydeki üç bölgesi olan Calabria ve Campania ile kuzeydeki Valle D'Aosta da dahil 4 bölgeye aşı verilerini teslim etmelerini ve aşıların kime yapılacağı konusunda 'nasıl öncelik belirlediklerini' açıklamalarını talep etti. Geçtiğimiz ay, ülkede yeni kurulan Mario Draghi hükümeti, koronavirüsle mücadele kampanyasında değişiklik işareti vererek pandemi krizini yönetmekten sorumlu Covid Özel Komiseri Domenico Arcuri'yi görevden almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da aşı tedarikinde 'mafya' soruşturması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:47:01. #1.15#
title