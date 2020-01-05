İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı
İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Gençlerden oluşan Alman turistlerin arasına dalan bir araçın şoförünün yüksek oranda alkollü olduğu belirtiliyor.
05.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:43
İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaza İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde Bolzano yakınlarında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com