İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 100 binin altına geriledi - Haberler
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İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 100 binin altına geriledi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 100 binin altına geriledi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 338 bin 425 testte 2 bin 985 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 665 bin 49'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı dünden bugüne 2 bin 208 azalarak 98 bin 872 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 artarak 130 bin 807'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı, 5 bin 105 artışla 4 milyon 435 bin 370'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 84 milyon 303 bin 255 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 190 bin 584 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları için başlayan 3. doz aşılamada 57 bin 404 kişiye ek doz aşı yapıldı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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