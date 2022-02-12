İtalya'da akaryakıt fiyatları şubatta rekor düzeye ulaştı

İtalya'da benzinin litre fiyatı bu hafta içinde 2 avroyu geçerek rekor düzeye ulaştı.

Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi sonrası gelişen hızlı talep ve son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sebebiyle petrol fiyatlarının yükselmesi, Avrupa'da en pahalı benzini kullanan ülkelerden biri olan İtalya'da da fiyatların artmasına yol açtı.

Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu hafta içinde de sürdü.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Roma ve Milano'daki bazı satış noktalarında benzinin litre fiyatı 2 avroyu geçerek, 2012'deki rekor düzeyi de aştı. Şehirlerarası yollardaki bazı benzin istasyonlarında bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 2,2 seviyesine kadar çıkmış durumda.

Motorinin litre fiyatı ise 1,6 ile 2,1 avro arasında değişiyor.

İtalyan basını da benzin fiyatlarının "göklere çıkarak yıldızlara ulaştığını" yazdı.

Diğer yandan hükümet, akaryakıt fiyatlarının yanı sıra artan elektrik maliyetlerine yönelik de çözüm arayışında.

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetinin, şirketler ve aileler için yükselen enerji fiyatlarına en az 5 ile 7 milyar avro arasında bir paketle müdahale etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu arada, artan enerji maliyetleri ülke genelinde protestolarla karşılanmaya başladı. İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla çok sayıda belediye 10 Şubat akşamında ülke genelinde tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürerek sembolik protesto gerçekleştirdi.