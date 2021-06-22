İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, korona virüs yayılımının düşük olduğu beyaz bölgelerde açık havada maske zorunluluğunun 28 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, korona virüs yayılımının düşük olduğu beyaz bölgelerde açık havada maske zorunluluğunun 28 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ile birlikte çok sayıda ülkede normale dönüş süreci devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun önümüzdeki haftadan itibaren kaldıracağını duyurdu. Speranza açıklamasında, "Bilim Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anda, ülkenin kuzey batısındaki Valle d'Aosta bölgesi dışındaki tüm bölgeler, korona virüs kurallarının en gevşek olduğu kategoride bulunuyor. Valle d'Aosta'nın da önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren beyaz bölge olarak sınıflandırılması bekleniyor.

60 milyon nüfuslu İtalya'da korona virüs salgınında toplam 4 milyon 253 bin 460 vaka tespit edilirken, 127 bin 291 kişi ise hayatını kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı