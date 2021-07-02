İtalya'da 794 yeni vaka tespit edildi
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İtalya'da 794 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da 794 yeni vaka tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 794 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 261 bin 582'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 794 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 261 bin 582'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 199 bin 238 korona virüs testi yapıldığı ve 794 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 261 bin 582'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 615'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 345 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 47 bin 779 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 16 kişi azalarak 213'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 52 milyon 327 bin 327 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 19 milyon 233 bin 149 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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