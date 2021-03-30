İtalya'da 7 yıldır aranan gangsteri, YouTube'daki yemek kanalı ele verdi
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İtalya'da 7 yıldır aranan gangsteri, YouTube'daki yemek kanalı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtalya'da 7 yıldır aranan gangsteri, YouTube'daki yemek kanalı ele verdi

İtalyan polisi tarafından 7 yıldır aranan gangster, YouTube'daki yemek kanalında yayınladığı görüntülerde, kolundaki dövmelerden kimliğinin tespit edilmesi ile yakalandı.

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İtalyan polisi tarafından 7 yıldır aranan gangster, YouTube'daki yemek kanalında yayınladığı görüntülerde, kolundaki dövmelerden kimliğinin tespit edilmesi ile yakalandı.

İtalya'da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen "Ndrangheta" örgütüne mensup olduğu öne sürülen ve polis tarafından 7 yıldır aranan gangsteri, Youtube'daki yemek kanalı ele verdi. İtalyan polisi, 53 yaşındaki Marc Feren Claude Biart'ın, yemek kanalında yayınladığı görüntüler aracılığıyla Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığını tespit etti. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti'nde yakalanan Biart, İtalya'ya iade edildi. İtalya'da ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Biart'ın Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Boca Chica kasabasında "sakin bir hayat sürdüğü" belirtildi. Görüntülerde yüzünü gizleyen Biart'ın kimliğinin, kolundaki dövmelerden bulunduğu bildirildi.

Ndrangheta mafyası adına Hollanda'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla polis tarafından aranan Biart, 2014 yılından bu yana kaçaktı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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