İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu
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İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüsü şüphesiyle durduruldu. Turistlerin gemiden inmesine izin verilmiyor.

30.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:19
İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu

'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.


AP ajansı, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı geminin yetkililer tarafından durdurulduğunu, ateşlerinin olduğu belirtilen iki yolcunun durumu teşhis edilene kadar da gemideki 6 bin yolcunun karaya çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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