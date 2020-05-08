İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi

İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi
08.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:29

İtalya'da 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

İtalya'da 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı. Ele geçirilen kaçak sigaraların bulunduğu 3 TIR'ın ise Türkiye'den Trieste kenti limanına arabalı vapurla geldiği ifade edildi. İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na bağlı askeri polis gücü olan Guardia di Finanza, Trieste kentinde 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında Trieste Gümrük Ofisi ve Guardia di Finanza'nın ortak çalıştığı, limana arabalı vapurla gelen kaçak sigara dolu 3 TIR'ın ise Türkiye'den geldiği bilgisi paylaşıldı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu açıklandı. Öte yandan, söz konusu sigaraların imha edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Avrupa'da Zafer Günü: Berlin 75 yıl önce nasıl düştü? Haber
Avrupa'da Zafer Günü: Berlin 75 yıl önce nasıl düştü?
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu Haber
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı Haber
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor Haber
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı
Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Ersin Korkut Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Sabah Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 17:45:43. #1.15#
title