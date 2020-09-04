İtalya'da 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 733 yeni vaka tespit edilmesi ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İtalya'da 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
04.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:46

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 733 yeni vaka tespit edilmesi ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. İtalya'da bugün 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. İtalya'da ülke genelinde son 24 saatte bin 733 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 274 bin 644'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeni ile 11 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 35 bin 518'e yükseldi.

İtalya'da 22 Ağustos'tan bu yana ortalama günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrederken, vatandaşları salgında ikinci dalga korkusu sardı. İtalya, Avrupa kıtasında salgında en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: İtalya'da 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 23:46:31. #1.14#
title