İtalya'da 3 aydır Covid-19 tedavisi gören Çinli çift taburcu edildi İtalya'da korona virüs tespit edilen ilk kişiler arasında olan Çinli çift, aylar sonra hastaneden taburcu edildi.

İtalya'da korona virüs tespit edilen ilk kişiler arasında olan Çinli çift, aylar sonra hastaneden taburcu edildi. Çinli çift İtalyan doktorlara, "Teşekkürler, bizi kurtardınız" diyerek minnetlerini sundu.

Wuhan'dan 29 Ocak'ta İtalya'ya gelen Çinli çift, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yaklaşık üç ay sonra tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilen karı koca, sonunda evlerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Teşekkürler, bizi kurtardınız" dedi.

Üç aydır hastanede tedavi gören çift, Roma'daki hastaneden taburcu edildi. 66 yaşındaki biyokimya mühendisi ve 65 yaşındaki eşi, bir grup Çinli ile birlikte turistik bir gezisi için İtalya'ya gelmişti. İki Çinli turist 29 Ocak'ta Roma'daki Spallanzani Enstitüsü'ne kaldırılmıştı. Bir süre sonra yoğun bakıma alınan, antiviral ve antienflamatuar ilaçlarının birleştirildiği bir tedavi sayesinde iyileşen çift, yaklaşık üç ay sonra hastaneden taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA