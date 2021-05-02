İtalya'da 23 Ekim'den bu yana en düşük can kaybı
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İtalya'da 23 Ekim'den bu yana en düşük can kaybı

İtalya'da 23 Ekim'den bu yana en düşük can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 121 bin 177'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 121 bin 177'ye yükseldi. İtalya'da 23 Ekim'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük can kayıpları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 872 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 148 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 44 bin 762'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 144 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 177'ye yükseldiğini açıkladı. İtalya'da bugün 23 Ekim'den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 637 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 430 bin 906 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 2 kişi artarak 2 bin 524'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 524 bin 435 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 176 bin 903 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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