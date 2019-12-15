İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi
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İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

İtalya'nın Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi.

15.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:42
İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

'nın kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi.


Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba imha çalışmaları nedeniyle kent nüfusunun yüzde 60'ı, yani en az 54 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, 1941 yılında İngiltere tarafından şehre atıldığı düşünülen 1 metre uzunluğundaki bombanın 40 kilogram dinamit içerdiğini belirtti. Kentteki havaalanı, tren istasyonu ve iki hastane tahliye edildi.


İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, geçen ay bir sinema salonundaki tadilat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuştu. - BRİNDİSİ

Kaynak: İHA
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