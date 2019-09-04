İtalya'da 2. Conte Hükümeti'ne doğru

04.09.2019 00:16

İtalya'da merkez soldan Demokratik Parti (PD) ile yeni hükümeti kurması gündemde olan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) kendi üyeleri arasında yaptığı oylamada, koalisyon fikrine onay çıktı.

Ülkede geçen yıl yapılan seçimlerin ardından mevcut parlamento aritmetiğinde birinci parti konumundaki düzen karşıtı M5S'de hükümet krizine yön verecek kritik bir iç oylama yapıldı. "Rousseau" adı verilen ve sadece üyelerin oy kullanabildiği sistem üzerinden yapılan oylamada, parti üyelerine PD ile beraber hükümet kurma fikri soruldu.

117 bin 194 üyenin katıldığı oylamada, 63 bin 146 (yüzde 79,3) üye "evet" derken, 16 bin 488 (yüzde 20,7) üye "hayır" oyu verdi. Bu sonuçla M5S üyeleri, Giuseppe Conte liderliğinde PD ile koalisyon fikrine yeşil ışık yakmış oldu.

Rousseau'daki oylamadan gurur duyduğunu dile getiren M5S lideri Luigi Di Maio, hükümet programının da tamamlandığını belirterek, "Artık son düzlüğe giriyoruz. O da halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışacak bir kabine oluşturmak. Sağ ya da sol bir hükümet değil, doğru olanı yapmak zorunda olan bir hükümet olacak." dedi.

M5S ile koalisyon kurmak üzere olan PD'nin Senato Grup Başkanı Senatör Andrea Marcucci, yaptığı açıklamada, "Hükümeti oluşturmada artık son aşamadayız. Bundan memnunum." yorumunu yaptı.

Marcucci, hükümet programı, parlamenterlerin sayısını azaltmayı öngören reform da olmak üzere çözülmemiş bütün konuları olumlu şekilde ele aldıklarını ifade etti.

-Salvini'den eleştiri



Ağustos ayında hükümet krizi çıkaran ve İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaybetmek üzere olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Facebook'tan yaptığı canlı yayınla, M5S'in kendi üyeleri arasında yaptığı nabız yoklamasını sert şekilde eleştirdi.

Salvini, yeni hükümetin Lig Partisi'ne yönelik nefretin üzerine inşa edildiğini savundu ve "Koltuk sevdalıların hükümeti çok fazla ileri gidemeyecek. 60 bin tıklamanın değil, 60 milyonun oylaması geçerli." ifadelerini kullandı.

-Bundan sonra ne olacak



İtalyan basınında, bu sonuçla, parti renklerinden ötürü sarı (M5S) – kırmızı (PD) koalisyon olarak anılacak Giuseppe Conte liderliğindeki yeni hükümetin önünde engel kalmadığı ifade edilirken, hükümeti kurmakla görevli mevcut Başbakan Conte'nin de bu sırada hükümet programını tamamladığı kaydedildi.

M5S'nin kendi içinde yaptığı oylamada PD ile hükümet fikrine yeşil ışık yanmasının da ardından, Contenin yarın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya giderek, yeni hükümet programını ve kabine listesini sunacağı belirtildi.

Conte tarafından sunulacak yeni bakanlar kurulu listesindeki isimleri Mattarella tarafından onaylanması durumunda, kabinedeki isimler cumhurbaşkanlığında yemin ederek göreve başlayacak.

M5S-PD ve diğer sol görüşlü küçük partilerin desteğiyle kurulacak 2. Conte Hükümeti'nin ilk işi, çift kanatlı parlamentoda güvenoyu almak olacak.

Hükümet krizi

Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.



Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuştu. İstişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti.

Bunun üzerine Mattarella, iki tur süren istişarelerinin sonunda 29 Ağustos'ta mevcut Başbakan Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Conte de bu görevi şartlı kabul ederek, partilerle görüştükten sonra Cumhurbaşkanına yanıt vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA