: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

02.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:02

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN, TUNUS, PORTEKİZ VE ÜRDÜN'DE İLK VAKALAR

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 89 bin 856'ya ulaşırken, 3069 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün sağlık bakanlıkları da ülkede ilk kez koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 62 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1. Ürdün 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Senegal 1."

Kaynak: AA

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