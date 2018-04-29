İtalya'da 16.avrupa Filistinliler Konferansı

İtalya'nın Milano kentinde Avrupa'nın dört bir yanından gelen Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen 16. Avrupa Filistinliler Konferansı'nın kapanış bildirisinde, "Filistinliler evlerine, Filistin'e geri dönmeyi istiyorlar. Bu hak, müzakereye açık değil. Bu kişisel bir hak, silinemez ve değiştirilemez." ifadelerine yer verildi.

Konferansın kapanış bildirisini İtalya'daki Filistinli Kadınlar Topluluğu Başkanı İman Abouscima okudu.

İsrail'in kurulduğu ve "Büyük Felaket" adı verilen "Nekbe"nin üzerinden geçen 70 yıldır Filistinlilerin acı çekmeye devam ettiğinin belirtildiği bildiride, "Filistinliler evlerine, Filistin'e geri dönmeyi istiyorlar. Bu hak, müzakereye açık değil. Bu kişisel bir hak, silinemez ve değiştirilemez. Bunun için uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz, ne kadar zaman alırsa alsın." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Filistinlilere yönelik en uzun süreli ve büyük insanlık suçunun işlendiği" belirtilerek, Filistinlilerin kendi ülkelerinden çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Tüm hükümet ve uluslararası organizasyonlara bu tarihi hatayı düzeltme çağrısında bulunulan bildiride, barışı destekleyen herkesten haklarını savunma mücadelesinde Filistinlilerin yanında yer almaları istendi.

"Kudüs, Yahudileştirilmeye çalışılıyor"

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını reddediyoruz. Kutsal şehir Kudüs'ü içinde yaşayan insanların bütün haklarına rağmen Yahudileştirmeye çalışıyorlar. Cami ve kiliselerin durumunu gözlemliyoruz. Kudüs'ün Filistin başkenti olduğunun altını çiziyoruz, bunu değiştirmeye yönelik her türlü projeyi dünyada özgürlüğü savunan insanların yardımıyla ortadan kaldıracağız."

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek yasadışı yerleşimciler ve ayrım duvarı gibi işgal politikalarını uygulamaya devam ettiğine işaret edilen bildiride, Avrupa halkları, hükümetleri ve kuruluşlarına Filistin'i desteklemeleri ve İsrail'in politikalarına karşı durma çağrısında bulunuldu.

"Gazze ablukası sona erdirilmeli"

Bildiride, Gazze'ye uygulanan ablukanın Filistinlileri tehdit ettiği belirtilerek, "Uluslararası ve insani organizasyonlara, Gazze'deki ablukanın yol açtığı krizi sonlandırması çağrısında bulunuyoruz. Bu durum uluslararası hukuka aykırı. Bütün ülkelere bu krizle başa çıkılması konusunda Filistinlilerin yanında yer almasını ve Gazze Şeridi'nin bütün sorunlarının çözülmesi çağrısını yapıyoruz. Özellikle de Mısır'a Gazze ile olan Refah sınır kapısını açması ve insanların ihtiyaçlarının bölgeye ulaşmasına imkan sağlaması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli tutukluların durumuna işaret edilen bildiride, İsrail'in kadın, erkek, çocuk ve yaşlı demeden herkesi hiçbir hak ve hukuk gözetmeden gözaltına aldığı ve tutukladığı belirtildi.

"Hamas ve Fetih birlik olmalı"

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) hizmetlerini azaltma kararı eleştirildi.

Bütün Filistinlilerin birlik olması çağrısı yapılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Filistin'deki bütün taraflara, Hamas ve Fetih'e birlik olmaları çağrısında bulunuyoruz. Aralarındaki farklılıklara bir son vermelerini istiyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında birlik olmaları gerekiyor. Öte yandan, şu an illegal olan Filistin Ulusal Konseyi'nin, Ramallah'ta toplanma kararından dolayı oldukça endişeliyiz. Filistin'in birliği değil, ayrılması için çalışıyorlar. Bu konseyin aldığı bütün kararlar işgal altındayken boşuna olacaktır. Bütün ülke ve kuruluşlara da Filistin davasının yanında durma, adalet, barış ve uluslararası hukuk değerlerini destekleme ve işgale son vermeleri çağrısında bulunuyoruz."