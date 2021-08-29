Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı
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Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, içinde ailelerin yaşadığı 15 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, içinde ailelerin yaşadığı 15 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano kent merkezinin güneyindeki Via Antonini Caddesi'nde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı apartmanda yangın çıkması üzerine, binadakiler hızla tahliye edildi.

İtalyan itfaiyesinin binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, apartmanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinin, itfaiye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak tahliye edildiğini aktaran Sala, 20 kişinin dışarı çıkarıldığını kaydetti.

İtalyan ANSA ajansına konuşan, binada kalan bir görgü tanığı da duman kokusunu alır almaz kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı
Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı
Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı
Son dakika haberleri: İtalya'da 15 katlı binada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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