İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
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İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktı.

İtalya'da yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardığı belirtilerek, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi" dedi. Yaklaşık 20 kişinin sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıldığını söyleyen Sala, itfaiyecilerin evleri dolaşarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını görmek için kapıları kırdığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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