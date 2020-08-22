İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
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İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

İtalya'da korona virüs salgınında 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
22.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:39

İtalya'da korona virüs salgınında 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Ülkede son 24 saatte bin 71 yeni vaka kayda geçti.

Korona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başladı. İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 71 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 258 bin 136'ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 430'a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 bin kişiye Covid-19 testi yapıldığını fakat bu sayının düne göre 5 bin adet test daha az olduğunu ifade etti.

Ülkede Mayıs ayından itibaren atılan normalleşme adımları ile Temmuz ayında 200'ün altında kalan günlük vaka sayısı ülkede tatil ayı olan Ağustos'ta ise kayda değer artış yaşadı. Vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos'ta gece hayatına yönelik yeni kısıtlamaları uygulamaya koymuştu. Salgının daha çok gençler arasında yayıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, açık ve kapalı alanlardaki gece kulüplerinin 7 Eylül'e kadar kapatıldığını duyurmuştu. Ülkede korona kısıtlamaları çerçevesinde insanların toplandığı meydan ve benzeri yerlerde ise 18: 00-06: 00 saatleri arasında açık havada maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti. - ROMA

Kaynak: İHA

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