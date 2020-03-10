İtalya'da 1 günde 97 kişi öldü, ülkede Serie A dahil tüm spor etkinlikleri askıya alındı
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İtalya Serie A, İtalya, Avrupa, Roma, Dünya

İtalya'da 1 günde 97 kişi öldü, ülkede Serie A dahil tüm spor etkinlikleri askıya alındı

Avrupa'da koronavirüsün (Covid-19) en etkili olduğu ülke olan İtalya'da, 24 saat içerisinde salgın nedeniyle 97 kişi hayatını kaybedince ülkedeki tüm spor organizasyonları askıya alındı.

10.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:02
İtalya'da 1 günde 97 kişi öldü, ülkede Serie A dahil tüm spor etkinlikleri askıya alındı

Avrupa'da koronavirüsün (Covid-19) en etkili olduğu ülke olan İtalya'da, 24 saat içerisinde salgın nedeniyle 97 kişi hayatını kaybedince ülkedeki tüm spor organizasyonları askıya alındı.


Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI), virüs salgını sebebiyle yaşanan gelişmeler sonrası başkent Roma'da spor federasyonları başkanlarıyla acil görüştü. Toplantıda, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil tüm spor branşlarındaki etkinliklerin, hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda, 3 Nisan'a kadar durdurulması kararlaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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