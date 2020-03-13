İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı Açıklaması
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Sergio Mattarella, Avrupa Birliği, İtalya, Güncel

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı Açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

13.03.2020 03:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 03:24
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı Açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın AB'den beklentilerine değindi.


İtalya'nın zor bir durumdan geçtiğini vurgulayan Mattarella, "İtalya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB'nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın açıklamasının, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın, İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri faizini düşürmesinin ECB'nin görevi olmadığını söylemesinin ardından geldiğine işaret edildi.

Diğer yandan, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da hükümet, bu krizle mücadele için 25 milyar avroluk kaynak ayırdığını duyurmuştu. Ayrıca İtalya, bir süredir bu kriz sebebiyle AB'den bütçe esnekliği talep ediyor.

Ülkede, üç hafta önce patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'yı bulurken, hastalığın bulaştığı toplam kişi sayısı ise 15 bin 113'e ulaştı.

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Kaynak: AA

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