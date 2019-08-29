İtalya: Cumhurbaşkanı Mattarella istifa eden Başbakan Conte'ye 2. kez hükümet kurma görevi verdi

29.08.2019 16:16

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoda bulunan tüm partilerle iki gün süren istişarelerin ardından istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'ye yeniden hükümet kurmakla görevlendirdi.



Görevi 'şartlı' olarak kabul ettiğini açıklayan Conte, yeni kurulacak hükümetin kimseye karşı olmayacağını vurguladı. Başbakan Conte, yeni hükümetin önceliklerini "KDV artışını önleyebilecek bir bütçe oluşturulması, ekonomik büyüme ve sosyal gelişme" olarak açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle