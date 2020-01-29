İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor

29.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:30

İtalya, Korona virüsü nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandıklarını açıkladı. İngiltere ise Çin'den gelen vatandaşlarını tecrit edeceklerini bildirdi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. İtalya, Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandıklarını belirtirken, İngiltere tahliye edilen vatandaşların tecrit edileceğini bildirdi.

İTALYA, TAHLİYEYE HAZIRLANIYOR

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İtalyan yetkililer Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklara başladı. Karantina altına alınan Wuhan kentinde yaklaşık 50 vatandaşlarının bulunduğunu belirten Bakanlık, tahliye uçuşlarının Perşembe günü yapılacağını bildirdi.

İNGİLTERE ÇİN'DEN GELEN VATANDAŞLARINI TECRİT EDECEK

İngiltere Sağlık Sekreteri Matt Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştıklarını belirtti. Hancock, kamu güvenliğinin birinci öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, "Wuhan'dan gelen tüm vatandaşlarımız 14 gün boyunca tecrit edilip, iyileşmeleri için gerekli olan tedaviyi görecekler" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA