İtalya, Çekya'yı rahat geçti
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı rahat geçti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı. İtalyanlara galibiyeti getiren golleri; 23'üncü dakikada Ciro Immobile, 42'nci dakikada Nicolo Barella, 66'ncı dakikada Lorenzo İnsigne ve 73'üncü dakikada Domenico Berardi kaydetti. A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı