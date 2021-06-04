İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?

İtalya ve Çekya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Renato Dall'Ara Stadyumu'da, Bologna Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?