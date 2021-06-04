İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?
İtalya ve Çekya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Renato Dall'Ara Stadyumu'da, Bologna Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?
İtalya ve Çekya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Renato Dall'Ara Stadyumu'da, Bologna Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?
İTALYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya-Çekya Maçı, 04 Haziran Cuma günü oynanacak. İtalya-Çekya Maçı, saat 21:45 başlayacak.
İTALYA - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya ile Çekya arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.