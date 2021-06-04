İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?

İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İtalya ve Çekya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Renato Dall'Ara Stadyumu'da, Bologna Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?

İtalya ve Çekya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Renato Dall'Ara Stadyumu'da, Bologna Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda?

İTALYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-Çekya Maçı, 04 Haziran Cuma günü oynanacak. İtalya-Çekya Maçı, saat 21:45 başlayacak.

İTALYA - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Çekya arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Adnan Menderes Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya Çekya Maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Çekya Maçı hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:51:28. #1.15#

title